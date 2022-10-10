В школах России могут вернуть начальную военную подготовку

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов

Парламентарии направили обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением вернуть в школы предмет «Начальная военная подготовка». Депутаты считают, что это позволит повысить нравственное и патриотическое воспитание детей и улучшит их физическую подготовку. Об этом сообщает ТАСС.



Депутаты напомнили, что учебная дисциплина «Начальная военная подготовка» существовала в школах почти 60 лет. Ученики узнавали азы строевой подготовки, изучали оружие, практиковались в оказании неотложной медпомощи.

По мнению парламентариев, уроки основ безопасности жизнедеятельности «не отражают те современные реалии и вызовы, которые возникают перед обществом и государством». Изменения в школьной программе позволят научить детей тому, «как вести себя в критических ситуациях угрозы жизни и здоровью», — подчеркивают парламентарии.