В школах Челябинска детям начали проводить пробы Манту и «Диаскинтест»

Мы узнали, зачем это нужно и куда ребенка не пустят без результата

После весенних каникул многие дети принесли из школы бланки согласия на проведение пробы Манту и «Диаскинтест». Родители должны разрешить медикам делать пробу или же отказаться от манипуляции. Почему все-таки стоит провести пробу, ИА «Первое областное» рассказала заместитель главного врача Челябинского областного клинического диспансера Татьяна Цветкова.

«Прежде всего, хочу отметить, что это не вакцинация, не прививка. Проба Манту и „Диаскинтест“ — это тест, позволяющий выявить туберкулез. На ранних стадиях это заболевание не дает ярких симптомов. В кино мы видим, как больные кашляют кровью. Но это бывает уже в запущенных случаях. Поймать начало заболевания и помогают ежегодные пробы», — говорит Татьяна Цветкова.

Обычно пробу Манту делают детям до 7 лет. Школьникам проводят «Диаскинтест», а в 15 лет в дополнение к тесту иногда делают флюорографию, пояснила доктор.

Прививка от туберкулеза носит название БЦЖ. Почти всем малышам ее делают еще в роддоме.

«Проба Манту позволяет не только выявить признаки заболевания, но еще и проверить силу иммунитета против туберкулеза. Если иммунитет так и не сформирован, таких детей отправляют на ревакцинацию. Ревакцинацию делают до семи лет, потому что считается: в более старшем возрасте организм справляется с возбудителем сам. „Диаскинтест“ силу иммунитета не проверяет», — говорит Татьяна Цветкова.

По словам медика, ситуация с туберкулезом на Южном Урале спокойная, но заболевшие дети встречаются. Чаще всего они заражаются внутри семьи, при долговременном общении с больным родственником. Подхватить палочку Коха в троллейбусе, когда кто-то чихнул, довольно сложно. Семейные очаги нередко выявляются в среде мигрантов.

«Тяжелее всего туберкулезом болеют маленькие дети и дети с хроническими недугами. Иногда у них развивается менингит, но погибших детей у нас не было — всех спасаем», — говорит Татьяна Цветкова.

Обычно пробу Манту и «Диаскинтест» выполняют раз в год. Непривитые дети, дети с сахарным диабетом и подавленным иммунитетом, сидящие на гормонах астматики проверяются дважды в год.

В России действуют санитарные правила, по которым ребенка без результата пробы Манту или «Диаскинтест» имеют право не допустить до детского коллектива. То есть тест все равно придется делать, если летом вы собираетесь отправлять ребенка в санаторий или в загородный лагерь. Осенью без анализа чадо могут не пустить в школу.

В Челябинской области были случаи, когда родители обращались в суд из-за недопуска ребенка в школу. Но суды встают на сторону детского коллектива, так как один необследованный ребенок представляет угрозу для остальных.

Кстати, специалист подтверждает, что до проверки пробу можно мочить, на результат это не повлияет.

«Главное — не трите место укола мочалкой, не чешите его и не заклеивайте пластырем. Иногда под пластырем образуется покраснение, и понять результат невозможно», — замечает Татьяна Цветкова.

После проверки туберкулиновой пробы прививку, например от клещевого энцефалита, можно сделать в этот же день. А вот саму пробу Манту или «Диаскинтест» делают только через месяц после прививки, иначе можно получить неправильный результат.

Между тем треть пациентов Челябинской области столкнулись с устойчивой формой туберкулеза.

