Треть пациентов Челябинской области столкнулись с устойчивой формой туберкулеза

Бороться с ней собираются при помощи медицинских сестер

На этой неделе в Челябинске проводится школа для медицинских сестер фтизиатрических отделений, где лечат туберкулез. Специально для этого в город приехала руководитель фтизиатрической секции Российской ассоциации медицинских сестер Татьяна Федоткина. И пока спикер международного уровня читала лекцию медикам, мы спросили главного фтизиатра Челябинской области Марину Ляхляйдер, чему будут учить медсестер и почему это важно.

«Заболеваемость и смертность от туберкулеза сокращается по всей России и в Челябинской области. Но нехорошая тенденция в том, что примерно треть пациентов сейчас заражены лекарственно устойчивым туберкулезом. Лечить его труднее и дольше: уже приходится, например, назначать не четыре лекарственных препарата, а шесть или восемь. Этой проблемой сейчас озабочено все мировое сообщество», — говорит Марина Ляхляйдер.

К появлению устойчивых форм, по словам доктора, привела мутация микобактерии, то есть палочки Коха. Сама палочка была открыта 150 лет назад, и с тех пор ее лечили практически одними и теми же препаратами — микобактерия к ним приспособилась и порой не поддается лечению.

«Доля вины за это лежит сегодня и на пациентах. Не все доводят лечение до конца. Получается: палочку чуть-чуть прикормили лекарством и бросили — она не погибла, а выработала устойчивость. И когда пациент соглашается пролечиться повторно, обычные препараты на микобактерию уже не действуют. Нам приходится подбирать более сильные препараты или другие комбинации препаратов, уже в большем количестве», — рассказывает Марина Ляхляйдер.

Сегодня медики уговаривают больных не бросать лечение. Отказников через суд госпитализируют в клиники принудительно. Но и это, правда, не всегда помогает: даже такой больной в любой момент может встать и уйти — закрытых туберкулезных клиник, где можно удерживать пациента, в России нет. Поэтому особая миссия сейчас возлагается на больничную медсестру. Это тот человек, который может проконтролировать прием препаратов и убедить пациента не бросать лечение.

«Больные с туберкулезом принимают четыре серьезных препарата, потому что у микобактерии очень толстая оболочка и ее трудно прорвать. Препараты должны приниматься строго по часам, до еды, после еды — у каждого своя схема. Медсестра не просто выдает больному горсть препаратов, каждая таблетка должна попасть в рот под контролем медицинской сестры. Поэтому мы и проводим первую в Челябинской области школу для сестринского персонала», — замечает Марина Ляхляйдер.

По словам доктора, новые формы туберкулеза не приведут к эпидемии и пандемии. Лекарства, в том числе новые, для борьбы с палочкой Коха есть. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом и смертность от туберкулеза в России снизилась в два с лишним раза. Наша страна занимает первое место в мире по темпам снижения этих показателей. Но стремиться еще есть к чему.

«Если в Челябинской области заболеваемость туберкулезом составляет 33 случая на 100 тысяч населения, то в странах, которые считаются благополучными по туберкулезу, 4 случая на 100 тысяч населения. К таким показателям и нужно стремиться. Избавиться от палочки Коха полностью миру вряд ли удастся», — добавляет Ляхляйдер.