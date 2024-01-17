Южноуральское село Париж, известное своей копией Эйфелевой башни, что служит вышкой сотовой связи, вновь отличилось. На этот раз — передовыми технологиями в сфере связи, здесь завершили масштабную оптическую стройку и усилили скорость интернета до 500 Мб/сек. По данным компании-провайдера, качество связи здесь теперь выше, чем в столице Франции.
«Принято считать, что в глубинке нет качественного интернета. На деле же операторы за счет собственных инвестиций и госпрограмм продолжают охватывать небольшие населенные пункты высокоскоростным интернетом по оптическим линиям связи. Примечательно, что жители села Париж Челябинской области могут выходить в Сеть на скорости до 500 Мбит/с, в то время как в столице Франции такое преимущество есть исключительно у офисных сотрудников, владельцев частных домов и жителей жилых комплексов премиального уровня», — рассказал эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ.
Он пояснил, что большая часть населения французской столицы использует медные телефонные линии. И скорость обмена данными по таким каналам связи в 5—7 раз ниже оптических, а тарифы — в 3—4 раза выше, чем в России. В ПАО «Ростелеком» пояснили, что стройку в уральском Париже провели полностью за собственный счет. В прошлом году компания инвестировала строительство оптических сетей связи в 47 районах области.