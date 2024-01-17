В селе Париж усилили скорость интернета до максимальных значений

На знаменитой Эйфелевой башне завершили оптическую стройку

Южноуральское село Париж, известное своей копией Эйфелевой башни, что служит вышкой сотовой связи, вновь отличилось. На этот раз — передовыми технологиями в сфере связи, здесь завершили масштабную оптическую стройку и усилили скорость интернета до 500 Мб/сек. По данным компании-провайдера, качество связи здесь теперь выше, чем в столице Франции.

«Принято считать, что в глубинке нет качественного интернета. На деле же операторы за счет собственных инвестиций и госпрограмм продолжают охватывать небольшие населенные пункты высокоскоростным интернетом по оптическим линиям связи. Примечательно, что жители села Париж Челябинской области могут выходить в Сеть на скорости до 500 Мбит/с, в то время как в столице Франции такое преимущество есть исключительно у офисных сотрудников, владельцев частных домов и жителей жилых комплексов премиального уровня», — рассказал эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ.

Он пояснил, что большая часть населения французской столицы использует медные телефонные линии. И скорость обмена данными по таким каналам связи в 5—7 раз ниже оптических, а тарифы — в 3—4 раза выше, чем в России. В ПАО «Ростелеком» пояснили, что стройку в уральском Париже провели полностью за собственный счет. В прошлом году компания инвестировала строительство оптических сетей связи в 47 районах области.