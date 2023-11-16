Под сводами Эйфелевой башни в челябинском селе Париж начнут регистрировать браки

Акцию поддержала руководитель регионального комитета ЗАГС

В селе Париж Челябинской области под сводами Эйфелевой башни хотят регистрировать браки. С таким предложением обратились работники местного Дома культуры к руководителю комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмиле Рерих, сообщает пресс-служба администрации Нагайбакского района. Башня сотовой связи, стилизованная под знаменитый символ французской столицы, расположена на территории Дома культуры.

Башня в селе не раз становилась символом областных мероприятий и стала брендом региона. Самое крупное событие, связанное с ней, — Парижский полумарафон. Именно под башней, что стоит в самом центре села, стартуют и финишируют легкоатлеты известного забега. Теперь под брендом планируют продвигать семейные ценности. На выездном совещании Людмилы Рерих в Нагайбакском районе работники сельского Дома культуры предложили проводить здесь регистрации брака не только для жителей области, но и всей страны.

Глава идею поддержала и даже запланировала специальный праздник — «Открытие свадебного сезона в Париже».