В селе Челябинской области построили школу на 500 мест

Учреждение возвели по поручению губернатора Алексея Текслера

Средняя общеобразовательная школа в селе Кунашак Челябинской области 1 сентября примет первых учеников. Учреждение, которое возводили по поручению губернатора Алексея Текслера, рассчитано на 500 мест. Об этом сегодня, 28 июля, ИА «Первое областное» сообщили в региональном министерстве образования и науки.

«Новую школу в селе возводили по государственной программе „Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях“. В учреждении будут обучаться дети из села Кунашак», — рассказали в Минобре региона.

Напомним, строительство школы началось в апреле 2020 года по поручению Алексея Текслера после его первого визита в Кунашакский район. В учреждении есть не только спортзал, медицинский блок и актовый зал, но и библиотека с местами для коворкинга и интерактивные классы. Особое внимание уделено ученикам с ограниченными возможностями: для них создана безбарьерная среда.