Новую школу в Кунашаке достроят в этом году

Об этом замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль договорился с главой района в ходе инспекции объекта

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль проверил ход строительства новой школы на 500 мест в селе Кунашак, которую возводят по поручению Алексея Текслера. На сегодняшний день учреждение готово на 70%. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов пообещал достроить школу в этом году, сообщают в пресс-службе администрации района.

Возведение учебного учреждения началось в апреле 2020 года по поручению губернатора Челябинской области после его первого визита в Кунашакский район. Алексей Текслер лично контролирует строительство объекта. На сегодняшний день полностью завершены работы нулевого цикла, возведение стен 1 и 2 этажей, монтаж наружных тепло- и водоснабжения, водоотведения и монтаж окон. Почти готовы системы отопления и вентиляции, кровли, фасадные работы. В скором времени будут закуплены мебель и другое необходимое оборудование, контракты на их приобретение уже заключены.

Сергей Шаль вместе с главой района, его заместителем по ЖКХ, строительству и энергообеспечению Ринатом Мухарамовым и главным инженером подрядной организации осмотрели здание снаружи и внутри. Замгубернатора отметил, что строительство идет полным ходом, но работы еще много.

«Недавно изменилось законодательство относительно строительства образовательных учреждений, и поэтому в имеющихся проектах, разработанных ранее, появилось одно и тоже нарушение — отклонение в части высоты помещений: в проекте строительства школы высота помещений составляет 3,0 м, а по новому СанПИНу высота потолка и помещений должна быть не менее 3,6 м. Сейчас выполнена корректировка проектно-сметной документации, которая направлена на Госэкспертизу. Переговорил с руководителем, этот проект будет приоритетный, его рассмотрят в первую очередь. Договорились со строителями и главой района, что школа будет достроена в этом году»,— сообщил Сергей Шаль.

Отметим, в новой школе будут не только спортзал, медицинский блок и актовый зал, но библиотека с местами для коворкинга и интерактивные классы. Особое внимание уделено ученикам с ограниченными возможностями: для них будет создана безбарьерная среда.

Строительство школы проходит в рамках реализации национального проекта «Образование».