Алексей Текслер на личном приеме граждан решил проблемы с ДК, спортивными площадками и транспортом

Губернатор Челябинской области рассмотрел обращения жителей региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан в региональной приемной президента России. Встреча прошла с участием глав территорий, руководителей профильных ведомств и главного федерального инспектора Дениса Чернятьева. На приеме были рассмотрены различные вопросы, касающиеся социальной сферы и инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Жители области поднимали вопросы ремонта сельских домов культуры, установки уличных тренажеров, благоустройства пляжей, организации транспортного сообщения и капитального ремонта учебных заведений.

Так, Анастасия Трофимова из села Каратабан Еткульского района добилась обещания капитального ремонта местного Дома культуры, включая обновление оборудования. Сергей Ехлаков из села Айлино Саткинского района получил одобрение на установку уличных тренажеров рядом с новым спортивным комплексом. Проблема с благоустройством пляжа в Каслях также получила положительное решение. Благодаря региональной программе будут оборудованы два пляжа - на озерах Иртяш и Малые Касли.

На обращение пенсионерки Марии Рыжиковой о запуске автобусного маршрута до СНТ «Кузнец-1» пообещали уже 26 апреля запустить маршрут № 73. Студентка Челябинского механико-технологического техникума Валерия Кузнецова получила подтверждение о проведении капитального ремонта учебного заведения в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Кроме того, губернатор рассмотрел обращение, связанное с организацией лечения, решение по которому будет принято дополнительно. Все обращения граждан получили оперативную реакцию со стороны профильных министерств и ведомств. Алексей Текслер подчеркнул важность решения проблем жителей региона и готовность оказывать им всестороннюю поддержку.