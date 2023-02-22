В Саткинском районе устранили аварию на сетях газоснабжения

Потребителей постепенно подключают к голубому топливу

В Бакале Саткинского района ликвидировали неисправность на газораспределительной подстанции. Объект обеспечивает газом нижнелинейный район города, поэтому из-за упавшего давления приостановили подачу газа для 73 многоквартирных и 63 частных домов. Как сообщают в региональном Минстрое, газ вновь возвращается в жилые дома.

Напомним, что 19 февраля из-за поломки на газораспределительной подстанции началось снижение газа. 21 февраля в муниципалитете ввели режим повышенной готовности. Бригады АО «Газпром газораспределение Челябинск» обнаружили причину аварии и устранили ее. Затем настроили оборудование, провели опрессовку, сбросили давление в трубах и пустили газ. Все это время жители получали отопление, воду и электричество в штатном режиме.

Примерно к полудню газ вернули для трети домовчастного сектора, а также нескольких многоквартирных объектов. Рабочие продолжают подключение потребителей к голубому топливу.