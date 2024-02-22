В Сатке начали проводить операции по замене тазобедренного сустава

Медики ставят на ноги пациентов, которые раньше становились лежачими

Травматологи саткинской областной больницы Александр Ахунзянов и Зафарджон Аскаралиев освоили операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. В больнице уже провели четыре таких вмешательства, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В декабре травматологи прооперировали 82-летнего пациента с переломом шейки бедра. Еще несколько лет назад такие больные становились лежачими. В этом же случае пациент начал передвигаться самостоятельно с опорой на ходунки, а после занятий с инструктором по реабилитации снова встал на ноги.

«Сейчас он свободно ходит дома, а недавно начал выходить на прогулку на улицу. Был очень счастлив, что самостоятельно справился. Это настоящее чудо», — благодарят близкие пациента саткинских медиков.

Между тем в Челябинске врачи-урологи удалили из почки 27-летнего пациента камень в форме коралла. Без операции молодой человек мог остаться без жизненно важного органа.