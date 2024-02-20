Хирурги-урологи ЧОКБ удалили из почки челябинца камень в виде коралла

Без операции пациент мог лишиться жизненно важного органа

Челябинец Артур Шемберкас родился с необычной почкой: орган располагается ниже, чем нужно, практически в полости таза. Эта особенность стала одной из причин образования большого камня, который мог привести к удалению почки. Но хирурги-урологи ЧОКБ спасли жизненно важный орган и удалили не его, а камень, который из-за наростов с годами стал похож на коралл, сообщает пресс-служба клиники.

Разглядеть камень, который занял всю внутреннюю часть почки, помогла компьютерная томография.

«Уролог из поликлиники сказал сразу, что ситуация неприятная, редкая и удалять такой камень никто не возьмется, так как у медиков нет необходимого оборудования. Разве что в областной…» — рассказывает Артур.





В Челябинской областной клинической больнице 27-летнему пациенту на самом деле не отказали. Но удалить камень полностью с первого раза не удалось: часть новообразования оставалась вне зоны доступа инструмента.

«Оставалось два способа добраться до камня: гибким инструментом через мочеточник или через прокол. Мы выбрали комбинированный вариант», — говорит заведующий отделением урологии ЧОКБ, главный уролог Минздрава Челябинской области Сергей Кокнаев.

Сложнейшую операцию провели через четыре прокола. Камень дробили лазером, после этого почку дренировали при помощи стента. Операцию завершили, когда компьютерная томография показала, что полость почки чиста.





В пресс-службе клиники отмечают, что комбинацию всех известных в урологии методик врачи использовали впервые.

«Наше урологическое отделение — лидер регионального здравоохранения в своем направлении. Уже несколько лет мы проводим научно-практические конференции и мастер-классы с НОЦ МГУ, где работают лучшие урологи России. Это позволяет нам повышать мастерство и доукомплектовывать материально-техническую базу. Сегодня мы полностью готовы к любым вмешательствам, поэтому беремся за редкие и уникальные случаи», — рассказал о достижениях клиники главный врач ЧОКБ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман.





В пресс-службе клиники также заметили, что камни в почках чаще всего возникают у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и едят много мяса и сыра, а также излишне увлекаются сладостями, шоколадом, кофе и чаем. Помимо этого, в группе риска находятся пожилые люди, из костей которых вымывается кальций, он оседает в почках.

Также к образованию камней ведут инфекционно-воспалительные заболевания почек и прием некоторых лекарств.

Тем временем урологический центр другой челябинской клиники — ОКБ № 3 — получил УЗИ‑аппарат, повышающий выявление рака. Новая техника позволяет врачам брать биопсию подозрительных тканей.

