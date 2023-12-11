В Сатке мороз вывел из строя два газораспределительных пункта

В результате аварии без отопления остались несколько частных домов

В Сатке из-за аномальных холодов сегодня, 11 декабря, вышли из строя два газораспределительных пункта. В результате без отопления остались частные дома в поселке Карга. В городе введен режим повышенной готовности, сообщили в пресс-служба муниципалитета.

В настоящее время подача газа восстановлена. Однако, как пояснили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе районной администрации, проблема осталась, поскольку система местами перемерзла и давление газа не везде достаточное.

Восстановительные работы продолжаются. До их завершения режим повышенной готовности сохранится.

Напомним, что на завтра, 12 декабря, синоптики прогнозируют в Челябинской области еще большее похолодание — до минус 43 в горных районах и низинах. После этого ожидается относительное потепление.