В понедельник, 11 декабря, в Челябинской области вновь ожидается аномально холодная погода. В связи с этим управления образования ряда городов и районов заранее сообщили об отмене занятий в школах. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».
В Южноуральске занятия в школах отменили с 1 по 11 классы первой и второй смен 11 и 12 декабря.
В Кыштыме занятия дистанционно будут проводить также для учащихся 1 — 11 классов обеих смен. Пока дистант введен только на 11 декабря.
В понедельник очные занятия для всех школьников отменили и в Верхнеуральске.
На момент публикации материала другие города и районы информацию об отмене занятий в школах не опубликовали.
Напомним, дистанционно 11 декабря будут учиться студенты ЮУрГУ. 11 и 12 декабря введен дистант для студентов ЧелГУ.