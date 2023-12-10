В ряде районов и городов в Челябинской области заранее отменили занятия в школах 11 декабря

В Южноуральске дети будут учиться дистанционно и 12 декабря

В понедельник, 11 декабря, в Челябинской области вновь ожидается аномально холодная погода. В связи с этим управления образования ряда городов и районов заранее сообщили об отмене занятий в школах. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

В Южноуральске занятия в школах отменили с 1 по 11 классы первой и второй смен 11 и 12 декабря.

В Кыштыме занятия дистанционно будут проводить также для учащихся 1 — 11 классов обеих смен. Пока дистант введен только на 11 декабря.

В понедельник очные занятия для всех школьников отменили и в Верхнеуральске.

На момент публикации материала другие города и районы информацию об отмене занятий в школах не опубликовали.

Напомним, дистанционно 11 декабря будут учиться студенты ЮУрГУ. 11 и 12 декабря введен дистант для студентов ЧелГУ.