В рождественскую ночь в Челябинской области похолодает до -30 градусов

В регионе будет идти снег

В ночь на 7 января в Челябинской области местами похолодает до −30 градусов, а где-то температура будет умеренной. Днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от 0 до −14 градусов. День будет снежным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в большинстве районов столбики термометров покажут от −21 до −26 градусов, на севере температура опустится до −30 градусов, а на юге поднимется до −11 градусов. Днем на большей части территории ожидается от −9 до −14 градусов, на юге может потеплеть до 0 градусов. Облачно, снег, местами сильный, метели. Возможны снежные заносы. На дорогах гололед. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 7 января похолодает до −26 градусов. Днем температура поднимется до умеренной — синоптики обещают около −12 градусов. Ночью ожидается небольшой снег, днем осадки усилятся. Ветер слабый преимущественно южный.

Ранее синоптики предупредили южноуральцев о непогоде. Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок на личных авто во избежание ДТП, поскольку видимость из-за снега будет очень низкой.