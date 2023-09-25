В России заработал навигатор по научным специальностям

В перечне представлены крупнейшие вузы Челябинской области

На сайте наука.рф, посвященном Десятилетию науки и технологий, начал работу навигатор по научным специальностям. Благодаря этому сервису мечтающие о карьере ученого россияне могут найти информацию о существующих направлениях подготовки в 500 вузах страны. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».

На сайте доступно шесть научных направлений: математика и механика, компьютерные и информационные технологии, физика и астрономия, химия, науки о Земле и биологические науки. В каждой из них представлено несколько специальностей для любого уровня подготовки — от бакалавра до аспиранта.

Для удобства пользователей подборку можно отсортировать, например, по областям знания и региону обучения. Челябинская область представлена в навигаторе всеми крупнейшими вузами. На Южном Урале можно стать математиком, физиком, астрономом, химиком, экологом, биологом и так далее.

«Навигатор собрал всю самую актуальную информацию о специальностях из различных областей знаний, а также перечень лучших университетов России, чтобы еще больше абитуриентов могли узнать о современных направлениях и возможностях построить успешную и увлекательную карьеру в науке», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Недавно ИА «Первое областное» писало о том, что челябинские ученые разработали новый сорт хлеба с добавлением белка из растительного жмыха. Инновационная выпечка отличается повышенным содержанием питательных веществ, которые организм обычно получает из мяса. На следующем этапе исследователь планирует получить хлеб с полноценным животным белком в составе.