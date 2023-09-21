В Челябинской области придумали хлеб, заменяющий мясо

Новинку уже готовы внедрить в массовое производство

Молодой ученый из ЮУрГУ Наталья Андросова разработала новый сорт хлеба с добавлением белка из растительного жмыха. Инновационная выпечка отличается повышенным содержанием питательных веществ, которые организм обычно получает из мяса. На следующем этапе исследователь планирует получить хлеб с полноценным животным белком в составе. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Новинка позиционируется как продукт для спортсменов, сторонников здорового питания и постящихся. Там содержится изолят белка, извлеченный их нута. Эту популярную на Ближнем Востоке культуру называют заменителем мяса. В семенах нута много протеина, магния, кальция, железа, цинка, меди, фосфора, витаминов С, B3, B1, B2, B6 и B9.

Наталье Андросовой удалось получить вытяжку из нута, которая содержит более 86% белка исходного сырья. Эксперименты с добавлением изолята в тесто показали, что «присадка» не только делает хлеб более питательным, но и дольше сохраняет его свежим. При этом вкус, цвет, запах и другие свойства продукта остаются в пределах ГОСТа.

Как отмечают в Минсельхозе, новинку уже готовы выпекать на одном из хлебокомбинатов Челябинска, а также в принадлежащем ЮУрГУ детском лагере «Березка».

Тем временем ученые работают над добавкой, которая содержит белок не только из нута, но также из мяса птицы. Ее можно будет класть в хлеб, каши и даже кондитерские изделия.