В России запустили школу переквалификации для бойцов СВО

Ветераны уже прошли первое тестирование

Президент Владимир Путин в феврале этого года поручил запустить образовательную программу для участников спецоперации. Школа «Время героев» должна подготовить новых специалистов и помочь ветеранам СВО получить новые квалификации. В фонде «Защитники Отечества» рассказали, что первые участники школы успешно прошли тестирование.

Образовательную программу «Время героев» запустили для ветеранов СВО и действующих участников спецоперации. В Высшей школе государственного управления в мастерской управления «Сенеж» бойцов подготовят к управленческим методам работы. Планируется, что после этого они смогут построить карьеру в госкорпорациях и других органах власти.

Первый этап при отборе в программу — тестирование. Его успешно прошли 80% бойцов. Среди них те, кто сейчас находится на линии соприкосновения.

«Число участников с передовой несколько превзошло ожидаемые цифры. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало», — подчеркнул руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко.

Тесты, которые решали участники, самые передовые и эффективные. Их разработали специально для бойцов СВО. Во время спецоперации солдаты уже получили опыт управления личным составом, принятия оперативных решений. Именно эти навыки помогут участникам программы «Время героев» пройти обучение и получить новую работу после завершения боевых действий.