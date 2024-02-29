Для бойцов спецоперации откроют кадровую программу «Время героев»

Прием заявлений начнется уже завтра, 1 марта

В России запускается новая кадровая программа «Время героев». В ней примут участие отличившиеся военнослужащие. О старте программы заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Специальная кадровая программа «Время героев» нацелена на ветеранов спецоперации. С 1 марта они смогут подать заявление на участие в программе. Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

«Подлинная, настоящая элита — те, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России. Ветераны и участники спецоперации в приоритетном порядке смогут получить образование в ведущих вузах. Ветераны специальной военной операции будут получать приоритетное продвижение по службе в ВС РФ», — подчеркнул президент.

По его словам, Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои спецоперации.