Родители, которые воспитывают детей в одиночку, не могу быть уволены по желанию работодателя, пока их ребенку не исполнится 16 лет. Такой закон накануне, 25 января, приняли депутаты Государственной думы РФ.
Сама мера защиты родителей-одиночек не новая. Однако ранее она применялась в отношении пап и мам, детям которых еще не исполнилось 14 лет. Теперь возраст ребенка подняли на два года.
«Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию», — пояснил необходимость поправок в законы председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Однако стоит заметить, что эта норма все же не действует, если отца или мать ребенка сокращают по особенным основаниям:
— при ликвидации организации;
— по статье о неисполнении обязанностей;
— за прогул;
— за выход на работу в состоянии опьянения;
— за разглашение тайны;
— за хищение;
— за нарушение правил охраны труда;
— за утрату доверия при обращении с товаром и деньгами;
— за аморальные проступки;
— за подложные документы при трудоустройстве;
— за насилие над личностью воспитанников.
Напомним также, что для соблюдения трудовых прав одиноким считается родитель, если второй родитель:
— лишен родительских прав;
— по состоянию здоровья не воспитывает и не содержит ребенка;
— уклоняется от воспитания;
— ограниченно дееспособный;
— недееспособный;
— осужденный;
— умер или безвестно отсутствует;
— не указан в документах.
Ранее на Международной выставке «Россия», где проходит форум «Родные — Любимые», президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России.