В России запретили увольнять одиноких родителей, детям которых нет 16 лет

Ранее такая же норма действовала до 14‑летия ребенка

Родители, которые воспитывают детей в одиночку, не могу быть уволены по желанию работодателя, пока их ребенку не исполнится 16 лет. Такой закон накануне, 25 января, приняли депутаты Государственной думы РФ.

Сама мера защиты родителей-одиночек не новая. Однако ранее она применялась в отношении пап и мам, детям которых еще не исполнилось 14 лет. Теперь возраст ребенка подняли на два года.

«Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию», — пояснил необходимость поправок в законы председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Однако стоит заметить, что эта норма все же не действует, если отца или мать ребенка сокращают по особенным основаниям:

— при ликвидации организации;

— по статье о неисполнении обязанностей;

— за прогул;

— за выход на работу в состоянии опьянения;

— за разглашение тайны;

— за хищение;

— за нарушение правил охраны труда;

— за утрату доверия при обращении с товаром и деньгами;

— за аморальные проступки;

— за подложные документы при трудоустройстве;

— за насилие над личностью воспитанников.

Напомним также, что для соблюдения трудовых прав одиноким считается родитель, если второй родитель:

— лишен родительских прав;

— по состоянию здоровья не воспитывает и не содержит ребенка;

— уклоняется от воспитания;

— ограниченно дееспособный;

— недееспособный;

— осужденный;

— умер или безвестно отсутствует;

— не указан в документах.

Ранее на Международной выставке «Россия», где проходит форум «Родные — Любимые», президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России.