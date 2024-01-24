На Международной выставке «Россия», где проходит форум «Родные — Любимые», президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России. Указ об объявлении был подписан главой государства 22 ноября 2023 года, сообщает официальный сайт президента России.
«Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением Года учителя и наставника. Только вместе мы сможем очень много сделать для дальнейшей работы, для движения вперед. А значит, будущего всей нашей Родины», — сказал Владимир Путин.
Всероссийский форум «Родные — Любимые» стал первым мероприятием Года семьи в России. В нем приняли участие более 1000 человек и представители семейных династий из 89 регионов. В десятку победителей интеллектуального турнира форума вошла семья из Магнитогорска.
Глава государства отметил, что главное предназначение семьи — это продолжение рода, а значит, продолжение народа и его многовековой истории.
Напомним, что в рамках встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Владимир Путин высказался о важности продления «Семейной ипотеки» после июля 2024 года. Кредит на жилье дают под 6% годовых с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья.
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