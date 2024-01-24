Владимир Путин дал старт Году семьи на форуме «Родные — Любимые»

Глава государства отметил, что главное предназначение семьи — это рождение детей

«Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением Года учителя и наставника. Только вместе мы сможем очень много сделать для дальнейшей работы, для движения вперед. А значит, будущего всей нашей Родины»,

— сказал Владимир Путин.