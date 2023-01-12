В России зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

Его обнаружили у больного из Пензенской области

Первый случай заражения вирусом кракен, который является субвариантом омикрона, зафиксирован в Пензенской области. Об этом в четверг, 12 января, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России.

«В настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма омикрон, но доминирующей остается линия ВА.5. Так, вариант дельта доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были»,

— говорят в ведомстве.

Штамм кракен имеет необычное происхождение. Раньше новые штаммы появлялись в результате мутаций в геноме вируса. Кракен же появился, когда РНК существующих штаммов встретились в одной клетке и обменялись частями друг с другом, — была создана новая комбинация генов. Такой путь эволюции, по словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, позволяет вирусу изменяться еще быстрее.

Эксперт отметил в разговоре с журналистами «Известий», что кракен более заразный, однако данных о том, что новый подвариант коронавируса ведет к особой тяжести заболевания, у Всемирной организации здравоохранения нет. Эффективность «Спутника V» против кракена также пока не изучена.