«В настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма омикрон, но доминирующей остается линия ВА.5. Так, вариант дельта доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — говорят в ведомстве.
Штамм кракен имеет необычное происхождение. Раньше новые штаммы появлялись в результате мутаций в геноме вируса. Кракен же появился, когда РНК существующих штаммов встретились в одной клетке и обменялись частями друг с другом, — была создана новая комбинация генов. Такой путь эволюции, по словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, позволяет вирусу изменяться еще быстрее.
Эксперт отметил в разговоре с журналистами «Известий», что кракен более заразный, однако данных о том, что новый подвариант коронавируса ведет к особой тяжести заболевания, у Всемирной организации здравоохранения нет. Эффективность «Спутника V» против кракена также пока не изучена.
Напомним, во время январских каникул заболеваемость коронавирусом в Челябинской области упала до максимально низких значений. За сутки медики регистрировали около 20 заражений. Также значительно снизилась смертность. Однако на этой неделе заболеваемость снова растет. Так, за минувшие сутки в Челябинской области диагноз «коронавирус» подтвержден у 38 человек, среди заболевших есть один школьник.
Пока на Южном Урале гораздо большую опасность представляет эпидемия ОРВИ и гриппа. По данным регионального Роспотребнадзора, сегодня эпидпорог по ОРВИ превышен среди взрослого населения на 45,6%. Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога.