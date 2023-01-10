«В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. За прошедшую неделю зарегистрировано 62 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 60,3%», — отмечают в надзорном ведомстве.
Сегодня эпидпорог по ОРВИ превышен только среди взрослого населения — на 45,6%. Среди детей заболеваемости ниже эпидпорога.
Напомним, с 14 декабря на территории Челябинской области введен комплексный план мероприятий по борьбе с ОРВИ и гриппом. Жителям региона рекомендуется носить защитные маски в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта. Также проводится усиленная дезинфекция общественного транспорта.
С 7 декабря 2022 года действует карантин по гриппу в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения области.