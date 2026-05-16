В России зафиксировали мошенничество с регистрацией на ЕГЭ

Звонки выпускникам и их родителям поступают якобы от сотрудников школ

С 1 июня в России стартует основной период ЕГЭ. Мошенники, воспользовавшись ситуацией, начали обзванивать выпускников и их родителей и выманивать у них данные под предлогом регистрации на экзамен. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Уточняется, что неизвестные представляются сотрудниками школ или экзаменационных комиссий и просят либо назвать код, необходимый для регистрации, либо перейти по ссылке.

«Это позволяет злоумышленникам получить доступ к личному кабинету на портале „Госуслуги“, электронному дневнику, банковским приложениям»,— предупредили в ведомстве.

Там также напомнили, что организации Минпросвещения не запрашивают подтверждение данных по телефону. Если подобный звонок поступил, необходимо отключиться и самостоятельно позвонить в школу, чтобы уточнить информацию.

Ранее Рособрнадзор запретил организаторам ЕГЭ досматривать участников экзамена.