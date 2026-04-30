Организаторам ЕГЭ запретили проводить досмотр школьников

Рособрнадзор опубликовал новые правила

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выпустила методические рекомендации. В частности, там указано, что сотрудники охраны и организаторы экзаменов не имеют права досматривать участников ЕГЭ, сообщает Башинформ.ру.

На входе в пункт проведения проверяют только документы. Также смотрят наличие запрещенных средств.

Если металлоискатель сработал, организаторы не прикасаются к выпускнику и его вещам. Взрослые предлагают добровольно предъявить предмет, вызвавший сигнал. Так обычно и поступали проверяющие ранее. Сейчас рекомендацию прописали в документе.

В перечень запрещенного входят средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляют лишь разрешенные средства обучения для выполнения заданий контрольных измерительных материалов.

Если школьник откажется добровольно сдать запрещенный предмет, составляется акт о недопуске. Повторно разрешить такому ученику сдачу экзамена в резервные сроки сможет только председатель государственной экзаменационной комиссии.

При наличии медицинских противопоказаний участника ЕГЭ освобождают от прохода через металлоискатель. Требуется предоставить соответствующий документ.