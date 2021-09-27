В России зачислять детские пособия будут только на карту «Мир»

Нововведения вступят в силу с 1 октября 2021 года

С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением ребенка будут зачислять только на карты «Мир». Те, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта, сообщают «РИА Новости».

Изменения коснутся тех россиян, которые получают выплаты на карты международных платежных систем. Те, кто получал выплаты на счет по вкладу или номинальный счет, а также кому деньги доставляли почтой, будут получать их в обычном режиме.

Напомним, минувшим летом в силу вступило распоряжение правительства РФ, согласно которому пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на второго и последующих детей, на детей в возрасте от 3 до 7 лет, для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет выплачиваются только на карту «Мир». Это же касается пенсий, других выплат от Пенсионного фонда России и пособий по безработице.