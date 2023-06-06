В России заблокировали продажи сидра, от которого погибли 18 человек

Продукция не была зарегистрирована

Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки продукции ООО «Анди», чьим сидром отравились десятки людей по всей России. Об этом в ведомстве сообщили «Российской газете».

Известно, что вся продукция «Мистер Сидр», которая сейчас изымается из торговых точек, не была зафиксирована в системе ЕГАИС и не имела маркировки.

Напомним, накануне появилась информация о том, что в нескольких регионах России десятки людей отправились сидром. В результате 18 человек скончались. Следствие и Роспотребнадзор установили, что все они употребляли напиток «Мистер Сидр», приобретенный в магазинах «Территория пива». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оперативно проверить все торговые предприятия региона, в которых может реализовываться эта продукция, и снять ее с производства.