В Челябинской области проверят торговые предприятия, которые продают продукцию «Мистер Сидр»

Ранее в Ульяновской области сидром отравились шесть человек

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оперативно проверить торговые предприятия региона, в которых может реализовываться продукция «Мистер Сидр». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, напиток будет снят с продажи.

Напомним, что 3-4 июня шесть жителей Димитровграда Ульяновской области погибли от «отравления неустановленным веществом». Делом занялось региональное управление Следственного комитета, сообщает РИА «Новости». По версии следствия, речь идет об отравлении сидром «Мистер Сидр», которое реализовывалось через сеть магазинов «Территория пива». Напиток поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области вместе с надзорными органами должно как можно скорее выявить точки реализации сидра «Мистер Сидр» и снять его с продажи. Также соответствующая информация направлена в торговые сети региона.