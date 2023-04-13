В России выросли штрафы за продажу сигарет и вейпов детям

Наказание стало жестче почти в два раза

Государственная дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов, сообщает пресс-служба Думы.

«Защитить здоровье детей нас просили родители и учителя. Важно, что сразу после введения запрета на продажу вейпов несовершеннолетним депутаты, не откладывая, подготовили поправки о повышении ответственности за это правонарушение. Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции, кальянов и прочих приспособлений увеличится до 2–5 тысяч рублей (сейчас 1–2 тысячи).

Штраф для родителей или законных представителей за то же правонарушение составит 5–7 тысяч рублей (в настоящее время 2–3 тысячи рублей).

Также увеличатся штрафы за продажу несовершеннолетнему такой продукции и соответствующих устройств:

— для граждан штраф составит 40–60 тысяч рублей (сейчас 20–40 тысяч);

— для должностных лиц — 150–300 тысяч (сейчас 40–70 тысяч);

— для юрлиц — 400–600 тысяч (сейчас 150–300 тысяч).