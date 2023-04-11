В России официально запретили продажу вейпов детям и подросткам

Это касается устройств как с никотином, так и без него

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий продажу вейпов взрослым и запрещающий ее несовершеннолетним. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Авторами инициативы стали в общей сложности более 400 депутатов.

«Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что изменится для граждан:

— несовершеннолетним продажа вейпов с никотином и без него запрещена вообще;

— совершеннолетние смогут купить вейпы только в стационарных розничных магазинах; открытая выкладка товара при этом запрещена;

— запрещена также продажа вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, с использованием автоматов, а также через интернет;

— на вейпы запрещается давать скидки, продукцию нельзя рекламировать;

— исключен выпуск в продажу никотиносодержащих вейпов с ароматизаторами.

Теперь на законодательном уровне предстоит решить, какие административные и уголовные санкции будут применяться к нарушителям.