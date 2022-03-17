В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию

Приговоры станут более суровыми для живущих или работающих с потерпевшими детьми осужденных

В РФ вступили в силу изменения в Уголовном кодексе, касающиеся наказания для педофилов. Кроме того, суровее станут наказывать граждан, скрывавших подобные преступления, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.



Новый закон вводит уголовную ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета, за рецидив подобного преступления. Отныне отягчающим обстоятельством становится тот факт, что преступление совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по его содержанию, обучению, защите интересов, работающим в сферах образования и воспитания. Наконец, заранее не обещанное укрывательство преступления наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или годового дохода осужденного, принудительными работами или лишением свободы — также на один год. Исключение — только для людей, покрывавших супругов или близких родственников.

«Это решение поддерживает общество, нам всем важно защитить наших детей от насилия. Неоднократно говорил и повторю еще раз: педофилов необходимо наказывать максимально жестко, делать все, чтобы не допустить рецидивов. Работа будет продолжена», — прокомментировал нововведения председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, в начале февраля в силу вступил еще один закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов.