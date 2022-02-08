В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Об ужесточении наказания для преступников заговорили прошлой осенью

Сегодня, 8 февраля, в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, который президент РФ Владимир Путин подписал 28 января. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Педофилов будут лишать свободы пожизненно в случаях, если:

они уже были судимы за насилие над детьми до 18 лет и, выйдя из мест лишения свободы, вновь надругались над несовершеннолетними;

жертвами стали два и более ребенка;

преступление против половой неприкосновенности детей сопряжено с совершением другого тяжкого преступления.

«Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить»,— отметил Вячеслав Володин в «Телеграме».

Корреспондент ИА «Первое областное» спросил у психолога, как распознать потенциально опасных для детей и подростков личностей, а также как защитить ребенка от совершения в его отношении преступления против половой неприкосновенности.

В январе этого года после того, как стало известно о принятии депутатами Госдумы законопроекта о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, наш корреспондент порассуждал о том, защитит ли он детей и как быть с теми, кто совершил такое преступление впервые.

Напомним, инициативу об ужесточении наказания для педофилов внесли в Госдуму в сентябре 2021 года после того, как в Кемеровской области ранее судимый за педофилию мужчина изнасиловал и убил двух школьниц.