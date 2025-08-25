В России утвердили перечень обязательных школьных предметов

Их изучение необходимо для получения основного общего образования

Минпросвещения России обновило перечень обязательных школьных предметов, необходимых для получения основного образования. Утвержденный план начнет действовать в учебном году 2026/2027, передает издание «РИА Новости».

В перечень вошли следующие предметы:

русский язык;

иностранный язык;

математика (включает в себя алгебру, геометрию, курс «Вероятность и статистика»);

литература;

история (включает курсы «История России», «Всеобщая история», «История нашего края»);

обществознание;

география;

биология;

химия;

информатика;

физика;

музыка;

изобразительное искусство;

труд (технология);

основы безопасности и защиты Родины;

физкультура.

Также со следующего учебного года вводится предмет «Духовно-нравственная культура России».

Предметы «Родной язык», «Родная литература», а также второй иностранный изучаются по заявлению родителей.

Ранее в школы Челябинска поступили обновленные учебники по истории.