Минпросвещения России обновило перечень обязательных школьных предметов, необходимых для получения основного образования. Утвержденный план начнет действовать в учебном году 2026/2027, передает издание «РИА Новости».

В перечень вошли следующие предметы:

  • русский язык; 
  • иностранный язык; 
  • математика (включает в себя алгебру, геометрию, курс «Вероятность и статистика»); 
  • литература; 
  • история (включает курсы «История России», «Всеобщая история», «История нашего края»); 
  • обществознание; 
  • география; 
  • биология; 
  • химия; 
  • информатика; 
  • физика; 
  • музыка; 
  • изобразительное искусство; 
  • труд (технология); 
  • основы безопасности и защиты Родины; 
  • физкультура.

Также со следующего учебного года вводится предмет «Духовно-нравственная культура России».

Предметы «Родной язык», «Родная литература», а также второй иностранный изучаются по заявлению родителей.

Ранее в школы Челябинска поступили обновленные учебники по истории.