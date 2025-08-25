Минпросвещения России обновило перечень обязательных школьных предметов, необходимых для получения основного образования. Утвержденный план начнет действовать в учебном году 2026/2027, передает издание «РИА Новости».
В перечень вошли следующие предметы:
- русский язык;
- иностранный язык;
- математика (включает в себя алгебру, геометрию, курс «Вероятность и статистика»);
- литература;
- история (включает курсы «История России», «Всеобщая история», «История нашего края»);
- обществознание;
- география;
- биология;
- химия;
- информатика;
- физика;
- музыка;
- изобразительное искусство;
- труд (технология);
- основы безопасности и защиты Родины;
- физкультура.
Также со следующего учебного года вводится предмет «Духовно-нравственная культура России».
Предметы «Родной язык», «Родная литература», а также второй иностранный изучаются по заявлению родителей.
Ранее в школы Челябинска поступили обновленные учебники по истории.