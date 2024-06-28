В России создан единый сервис по поиску партнеров для целевого обучения в ссузах и вузах

Переговоры можно вести на платформе «Работа в России»

В Челябинской области растет популярность целевого обучения в ссузах и вузах. Раньше будущие студенты и предприятия, готовые заплатить за учебу молодого специалиста, искали друг друга сами. С 2024 года в России появился единый сервис по поиску партнеров — переговоры можно вести на платформе «Работа в России», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

ГДЕ МОГУТ УЧИТЬСЯ ЦЕЛЕВИКИ

«Целевое обучение распространяется на образовательные программы разных уровней: среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, ординатуру и даже программы стажировок», — отмечают в пресс-службе.

На практике это выглядит так: абитуриент заключает договор с работодателем, который заинтересован в молодых кадрах.

Организация платит за обучение молодого специалиста и гарантирует его трудоустройство. Предприятие даже может выплачивать ему собственную стипендию. А взамен молодой человек обязуется полностью пройти обучение по программе и отработать на данном предприятии какой-то срок. Кстати, с этого года срок обязательной отработки увеличен с трех до пяти лет.

«Целевиком может стать не только абитуриент, но и студент, обучающийся по определенным программам», — отмечают в Минобре.

ГДЕ НАЙТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

С 2024 года предприятия и будущие студенты могут искать друг друга на государственной платформе «Работа в России». По российским законам будущий работодатель теперь обязан публиковать предложения о целевом обучении на этой платформе.

Сам сервис позволяет подобрать заявку от предприятия-заказчика с учетом желаемой формы обучения, региона трудоустройства и уровня образовательной программы. На сайте в предложении заказчика есть информация, в каких вузах, на каких специальностях предусмотрено обучение, будущее место работы, меры поддержки студента, требования к отбору, контакты.

«Чтобы стать участником целевого обучения, абитуриент подает заявление в образовательную организацию и одновременно оставляет заявку на выбранное предложение на платформе „Работа России“ или на „Госуслугах“. Также можно оформить заявление непосредственно в колледже или вузе, тогда уже образовательное учреждение направит документы работодателю», — говорит начальник управления профессионального образования Минобрнауки Челябинской области Ольга Статирова.

При этом абитуриенты, которые поступают на программы бакалавриата и специалитета, смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз на одну образовательную программу. Для программ ссузов подобных ограничений нет.

СРОК ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА

Изменились и сроки подписания договоров. С 2024 года подписать договор на целевое обучение можно только после зачисления абитуриента — в рамках квоты приема. Крайний срок заключения договора — 1 сентября. Раньше целевой договор заключали до зачисления.

Теперь до 30 июля вуз должен издать приказ о зачислении абитуриента-целевика. Само зачисление произойдет 1 сентября. В августе у абитуриента, зачисленного по квоте целевого приема, есть время решить: остаться целевиком, поступить по общему конкурсу на основные места или на платное обучение.

Еще одно существенное изменение — по новым правилам абитуриент сможет подписать один договор с одним заказчиком и для одного вуза. И если абитуриент поступил на бюджетное место по квоте и отказался заключать договор, образовательная организация должна будет отчислить студента или перевести его на платное обучение.

Для тех ребят, кто готовится поступать в вузы по баллам, набранным на ЕГЭ, мы узнали, за что в Челябинске можно получить допбаллы — во всех учебных заведениях города свои правила.

