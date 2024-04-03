В России создали препарат от ранее неизлечимой болезни

В Челябинской области ей болеют преимущественно молодые

В российских лабораториях в 2023 году разработали 530 новых препаратов, в том числе от тяжелой болезни Бехтерева, ранее считавшейся неизлечимой. О прорыве в области фармакологии рассказал в ходе отчета о работе правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Болезнь Бехтерева — это хроническое воспалительное заболевание, который поражает крестцово-подвздошные суставы и, как следствие, позвоночник. Позвонки срастаются между собой, дальше поражается грудина, человек не может вдохнуть полной грудью, не говоря уже о ряде других тяжелых осложнений», — говорит главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава Челябинской области Ольга Несмеянова.

На Южном Урале, по ее словам, болезнь Бехтерева встречается нечасто, болеют, как правило, молодые. Поэтому челябинские врачи ждут, когда новый препарат пройдет клинические испытания и начнет помогать людям.

Также в своем отчете Михаил Мишустин уделил много времени социальной сфере, в том числе вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.