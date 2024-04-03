Участники и ветераны СВО освобождены от налога на имущество

О поддержке бойцов и членов их семей рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

По поручению президента участники и ветераны СВО освобождены от налога на имущество, благодаря инициативе депутатов Госдумы участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий — теперь сделать это можно без заявления. Об этих и других способах поддержки бойцов и членов их семей рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства страны в 2023 году.

По его словам, особое внимание уделяется оперативному предоставлению льгот.

«Для решения социальных вопросов, возникающих у бойцов и их родных, создан фонд „Защитники Отечества“. Его сотрудники работают в каждом регионе, помогая восстановить документы, получить лекарства и медизделия, пройти профессиональное обучение и трудоустроиться. Правительство внимательно следит, чтобы они получали помощь от государства своевременно и в полном объеме», — отметил Михаил Мишустин.

Напомним, в Челябинской области поддержка участников СВО остается в числе приоритетных задач. В частности, по поручению губернатора Алексея Текслера вводятся новые выплаты, а также расширяются категории бойцов, имеющих на них право.