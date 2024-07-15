В России создали государственную платформу по ПП‑питанию для подростков

Она приучает детей к полезной пище в игровой форме

Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» запустили платформу, направленную на популяризацию здорового питания и профилактику детского ожирения, сообщают авторы проекта.

По данным Росстата, чаще всего ожирение выявляют сегодня у детей 15—17 лет. При этом у 90% пациентов лишний вес связан с перееданием и нездоровым образом жизни.

«Мы решили найти связь между принципами здорового образа жизни и будущей профессией. Правильное питание — это надежный фундамент, который дает силы, улучшает память, повышает настроение и не только. Подростки могут примерить на себя разные профессии на портале национальныепроекты.рф/думайчтоешь и получить рекомендации по питанию, которые помогут достигнуть успеха в карьере», — говорит генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

На портале представлены профессии, которым современные школьники отдают наибольшее предпочтение: блогер, режиссер, врач, ученый, биотехнолог, разработчик игр и другие. Каждая профессия имеет свои особенности: для врача важно поддерживать иммунитет, режиссеру нужно быть усидчивым, а ученому необходимо упорство для новых открытий. «Прокачать» эти навыки помогает здоровое питание.

Подростки узнают, какими свойствами обладают продукты, а также познакомятся с врачами, которые помогают справиться с лишним весом. Полученной информацией можно будет поделиться с родителями для последующей записи к нужному специалисту.

Также подростки получат зожный стикерпак в «Телеграме».

Одним из последствий избыточного питания детей является развитие сахарного диабета. В Челябинской области наблюдается резкий рост числа школьников с таким диагнозом.