В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 25 апреля

Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными вариантами перелетов

Росавиация в девятый раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ. Теперь ограничение действует до 25 апреля, сообщили в ведомстве.

«До 25 апреля 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Росавиации.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапу, приостановлены с 24 февраля. Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.

