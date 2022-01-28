В России планируют объединить ПФР и ФСС

Новую структуру могут назвать Социальным фондом

К 2023 году в России планируют объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Новая структура получит название Социального фонда, об этом со ссылкой на Минтруд сообщает газета «Коммерсант».

Если объединение произойдет, то работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

После объединения административных функций в рамках единой цифровой платформы станет более удобным и получение социальных услуг.

Координировать работу нового фонда будет Министерство труда.

По данным «Коммерсанта», федеральный закон об объединении фондов могут вынести на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Между тем с 17 января 2022 года Пенсионный фонд Челябинской области приступил к выплате новых пособий.

