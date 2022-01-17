Пенсионный фонд Челябинской области приступил к выплате новых пособий с 17 января

Часть денег за февраль поступит на счета получателей досрочно

С понедельника, 17 января, ПФР Челябинской области начнет выплачивать ряд пособий, которые ранее были оформлены и выплачивались министерством социальной защиты, сообщает пресс-служба пенсионного ведомства.

Речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях, которые касаются пяти категорий россиян:

— неработающие граждане, имеющие детей;

— лица, подвергшиеся воздействию радиации;

— реабилитированные лица;

— инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;

— военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

«Первые выплаты ПФР южноуральцы получат уже 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале. А в феврале пособия будут только тем, кто оформит выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце», — рассказали в пресс-службе.

Всем оформившим эти выплаты Пенсионный фонд будет переводить деньги автоматически на реквизиты, указанные ранее. А тем, кто только собирается оформлять пособия, следует обращаться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

Получить консультацию по отдельным мерам поддержки можно по телефону регионального контакт-центра ПФР Челябинской области: 8-800-6000-277 (звонок бесплатный).