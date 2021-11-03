Принять участие во Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» можно будет до 14 ноября, то есть до конца переписи. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
На совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова замруководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что, по данным на 2 ноября, участие в переписи приняли 63% населения страны, причем каждый четвертый, то есть около 20 миллионов человек, переписались на портале «Госуслуги». По его словам, популярность этого способа возросла с введением ограничительных мер, поэтому было принято решение продлить срок переписи на «Госуслугах».
Напомним, ранее самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги» можно было до 8 ноября.
ИА «Первое областное» собрало всю актуальную информацию о том, когда проводят перепись, для чего это нужно, какими способами можно переписаться, на какие вопросы предстоит ответить, как отличить переписчика от мошенника, а также когда появятся результаты переписи.