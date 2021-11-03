В России перепись населения на портале «Госуслуги» продлили до 14 ноября

Такое решение принял Росстат

Принять участие во Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» можно будет до 14 ноября, то есть до конца переписи. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

На совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова замруководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что, по данным на 2 ноября, участие в переписи приняли 63% населения страны, причем каждый четвертый, то есть около 20 миллионов человек, переписались на портале «Госуслуги». По его словам, популярность этого способа возросла с введением ограничительных мер, поэтому было принято решение продлить срок переписи на «Госуслугах».

Напомним, ранее самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги» можно было до 8 ноября.

ИА «Первое областное» собрало всю актуальную информацию о том, когда проводят перепись, для чего это нужно, какими способами можно переписаться, на какие вопросы предстоит ответить, как отличить переписчика от мошенника, а также когда появятся результаты переписи.