В России отменят автопродление водительских прав с 1 января

Часть автомобилистов при этом смогут ездить с прежними удостоверениями

С 1 января 2026 года в России перестанут автоматически продлевать водительские права. Тем, у кого срок действия удостоверения истекает в начале следующего года, нужно будет пройти медкомиссию и получить новое. При этом те, у кого срок действия прав истекает в этом году, смогут пользоваться ими еще три года. Об этом «РИА Новости» напомнили в Госдуме.

В России с 2022 года действует временный порядок автоматического продления прав на три года. Он завершится 31 декабря 2025-го. Если срок действия удостоверения заканчивается в этот день или раньше, то оно будет годно еще три года.

Если же срок истекает 1 января 2026 года или позже, то продления уже не будет. Автомобилистам придется получать новое удостоверение.

Кроме того, удостоверение, срок действия которого был продлен, действительно только на территории России. Если планируются зарубежные поездки, необходимо получить новое.

А еще с 1 января выписка из реестра транспортных средств станет платной.