В России вводят плату за выписку из реестра транспортных средств с 1 января

Платным будет только бумажный документ

В России с 1 января 2026 года за выписку из государственного реестра транспортных средств придется платить от 100 до 400 рублей. Плата вводится за получение бумажного документа, электронный останется бесплатным, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Выписка из госреестра транспортных средств является официальным документом, который содержит сведения об автомобиле или ином транспорте — марке, модели, категории, VIN и других. Также в ней указаны сведения о собственнике и краткая история регистрационных действий.

Такая выписка необходима для решения юридических и страховых вопросов. Например, для подтверждения права собственности, в спорах со страховой компанией и при оформлении наследства. Часто ее заказывают перед покупкой авто, чтобы узнать историю машины.

Получить выписку можно в подразделениях Госавтоинспекции. В электронном формате — на «Госуслугах» или сайте ГАИ.