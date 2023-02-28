В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Речь идет как о новых дипломах, так и выданных выпускникам ранее

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом в эфире федерального канала сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко, передает ТАСС.

«Дипломы бакалавра приравнены к дипломам о высшем образовании. В советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. То же самое будет и сейчас»,— цитирует ТАСС Андрея Фурсенко.

Ранее выданные дипломы бакалавра также приравняют к дипломам о полном высшем образовании.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе по базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой может составить от 4 до 6 лет. Аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования, ее задачей будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Переход к такой системе будет плавным.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объяснил, что новая система предполагает возможность бесплатного поступления в магистратуру после любого базового высшего образования.