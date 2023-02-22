Новая система образования в России позволит поступать в магистратуру бесплатно

В стране вернутся к традиционной системе базовой подготовки специалистов

Новая система образования в России, о которой накануне заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, предполагает возможность бесплатного поступления в магистратуру после любого базового высшего образования. Об этом журналистам сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает ТАСС.

«Появляется такое понятие, как специализированное или углубленное высшее образование, магистратура, ординатура. Оно и сегодня есть, просто там есть определенные ограничения. Например, выпускники бакалавриата могут поступать бесплатно в магистратуру, а выпускники специалитета почему-то нет. В новой системе все, кто получает базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру, ординатуру бесплатно», — цитирует ТАСС Валерия Фалькова.

Напомним, Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе по базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой может составить от 4 до 6 лет. Аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования, ее задачей будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Переход к такой системе будет плавным.