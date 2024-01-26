В роддоме Челябинска родился малыш‑богатырь весом более 5 килограммов

Да и рост у ребенка внушительный — 61 сантиметр

В роддоме клиники ЮУГМУ появился на свет малыш-богатырь. Мамочка из Челябинска родила мальчика весом 5,2 килограмма, рост которого при рождении составлял 61 сантиметр. Паренька назвали Матвеем, сообщает пресс-служба клиники.

Мама мальчика Анастасия рассказала, что выносить такого ребенка было непросто: на поздних сроках женщина страдала от отеков и давления. Так как первенец очень крупный, рожать его пришлось в палате интенсивной терапии — после стабилизации состояния мамы врачи провели операцию кесарево сечение.

«Матюша родился 22 января. Я чувствую себя хорошо, сын со мной в палате. К нам относятся очень внимательно, мы в надежных руках», — говорит Анастасия.

Малыш и мама готовятся к выписке.

Напомним, что средний вес доношенного новорожденного ребенка колеблется от 3 до 4 килограммов, а рост — от 46 до 56 см. Ребенок с массой тела меньше 3 килограммов считается маловесным, а тяжелее 4 килограммов — крупным.



В марте 2023 года малыш-богатырь, также весивший более 5 килограммов, родился в челябинской ОКБ № 2. Но он немного легче Матвея.