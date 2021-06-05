В Пушкинский день на челябинской телебашне включат праздничную подсветку

Жители и гости областного центра смогут увидеть героев произведений Пушкина

В воскресенье, 6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Подробнее накануне, 4 июня, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«В этом году к праздничным мероприятиям присоединится Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр. На телебашне включат уникальную подсветку с героями произведений Александра Пушкина. Наблюдать „чудное мгновенье“ жители и гости города смогут 6 июня с 23:00 до 01:00»,— уточнили в мэрии.

Отметим, день рождения великого русского поэта отмечается вместе с Международным днем русского языка. Обычно в этот день в библиотеках проходят различные мероприятия, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину. В этом году сегодня, 5 июня, на пешеходной части Кировки в Челябинске пройдет шествие в исторических костюмах, приуроченное к празднованию Дня Пушкина, а затем в одноименном городском саду на танцевальной площадке пройдет «Пушкинский бал». Подробнее о мероприятиях можно узнать в нашем материале.