В центре Челябинска 5 июня — Пушкинский пикник

В программе: променад по Кировке в нарядах XIX века и бал в Горсаду имени Пушкина

В субботу, 5 июня, на Кировке пройдет шествие в исторических костюмах, приуроченное к празднованию Дня Пушкина А. С. в России. С 12:00 дамы в длинных платьях с пышными юбками и кавалеры в сюртуках выйдут на прогулку по пешеходной улице, а после отправятся в горсад Пушкина.



«Во время шествия участники выстроятся в шеренгу: первыми пройдут люди в костюмах начала XIX века, потом участники в одежде середины XIX века, потом дамы и кавалеры в костюмах начала XX-го. Таким образом, челябинцы увидят, как менялась мода на протяжении столетия»,

— объяснила главный организатор мероприятия Лилия Шейкина.

На танцевальной площадке в горсаду в 13:00 начнется бал. Дамы и кавалеры станцуют вальс, полонез, немецкую кадриль. Организатором мероприятия является в том числе Челябинский театр танца «Академия изящных искусств».

Танцами «Пушкинский бал» не ограничится: в программе подвижные игры для участников и зрителей, фотосессия и чтение стихов. Принять участие в мероприятии приглашают всех горожан.

«Пикником наше мероприятие называется условно. Под словом „пикник“ имеется в виду то, что все проводится на свежем воздухе. Но самого пикника на траве с обедом не будет — хотя участники часто берут с собой корзины с провизией, чтобы перекусить»,

— прокомментировала Лилия Шейкина.

«Пушкинский бал» проводится уже двенадцатый раз подряд. В прошлом году в шествии приняли участие 80 человек в исторических костюмах.

О других мероприятиях в Челябинске, которые пройдут на этих выходных, читайте в нашей афише.