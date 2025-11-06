В программе «Герои Южного Урала» участвуют единомышленники

В основе кадрового проекта лежит идея единства и общности мировоззрения

Участники программы «Герои Южного Урала» привыкли стоять друг за друга. Во время обучения и стажировок они не испытывают конкуренции, говорит ветеран СВО Станислав Сабиров.

По его словам, все 60 учеников — единомышленники, главная цель которых одинакова: оставаться полезными обществу, делать регион и страну лучше.

«Да, мы разные, у каждого свои жизненные цели и свои ожидания от проекта, свой путь, но мировоззрение у нас плюс-минус одинаковое. А уверенность, что каждый не бросит, подставит плечо в случае необходимости — это, конечно, заряжает», — говорит Станислав Сабиров.

Напомним, кадровая программа «Герои Южного Урала» стартовала в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера. Ветеранов СВО готовят к службе в госорганах, работе в общественных организациях, а также коммерческом секторе. Это шанс для участников получить новые компетенции и научиться применять боевой опыт в мирной жизни, для развития своей Родины и региона.

Участники уже прошли два модуля из четырех, изучили основы экономической, бюджетной, промышленной, аграрной политики и налоговой системы и сдали экзамены. Третий образовательный модуль программы «Герои Южного Урала» начнется в январе 2026 года.