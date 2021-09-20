В Прикамье во вторник объявлен траур по погибшим после стрельбы в университете

В Перми у входа в ВУЗ появился временный мемориал

В Пермском крае вторник, 21 сентября, объявлен траурным днем. После стрельбы в научно-исследовательском университете у входа в пятый корпус вуза появился временный мемориал: горожане несут цветы и свечи в память о студентах и взрослых, погибших во время ЧП. В правительстве края объявили о материальной помощи пострадавшим. В регионе идет сбор крови для пострадавших, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В день скорби на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи. Краевые власти объявили о помощи пострадавшим семьям.

«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы — по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда Правительства Пермского края», — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

Также в Пермском краевом психологическом центре открыли горячую линию для оказания помощи родственникам пострадавших в ЧП в ПГНИУ. А краевая станция переливания крови объявила сбор крови для пострадавших в происшествии.

В Перми появился временный мемориал студентам и взрослым, погибшим во время ЧП в ПГНИУ. Жители края возлагают цветы и зажигают свечи у входа в 5-й корпус вуза.

Сегодня в Перми работают глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и заместитель главы МЧС Илья Денисов. Также на место вылетели бригада хирургов, анестезиологов-реаниматологов и травматологов, они доставят также необходимое спецоборудование для помощи пострадавшим.

Сегодня, 20 сентября, молодой человек открыл стрельбу в университете. В результате ЧП погибли 8 человек, 18 — пострадали.