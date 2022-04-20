В поселке Троицкого района после ремонта открыли ФАП

Медучреждение уже принимает пациентов

В поселке Плодовом Троицкого района открыли фельдшерско-акушерский пункт после капитального ремонта. Работы, стоимость которых составила более 2,5 миллиона рублей, прошли в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Теперь более 500 жителей смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — отметила глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева.

На 2,5 миллиона рублей в помещении фельдшерско-акушерского пункта поменяли окна, сделали необходимый ремонт, в том числе косметический, а также приобрели необходимое новое оборудование.

На данный момент в Троицком районе ремонтируют Ключевскую амбулаторию. В скором времени ремонтные работы начнутся в фельдшерско-акушерском пункте в поселке Черноречье. После ремонта уже открылись ФАПы в поселках Дробышево, Кособродка, Каменная Речка и Белокаменка. Всего по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в районе будут отремонтированы 40 зданий, находящихся в ведении областной больницы Троицка.